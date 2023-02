ADVERTORIAL Ganduri, la 100 de zile de la inscrierea in PSD Sibiu

Foarte multa lume m-a intrebat, in aceste 100 de zile de la inscrierea mea in PSD: De ce am facut acest pas spre politica? De ce in PSD?Vreau sa spun de la inceput ca nu am intrat ca membru de partid in organizatia PSD Sibiu pentru un castig personal, am intrat in acest partid deoarece cred in valorile social-democrate (munca, solidaritate, respect, dialog etc), pentru ca am gasit aici oameni care doresc sa faca ceva pentru municipiul Sibiu si pentru judetul Sibiu. Vor spune unii ca exista, ... citeste toata stirea