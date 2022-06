ADVERTORIAL: Nicolae Neagu (PNL): "Venim in sprijinul oamenilor"

Senatorul PNL Nicolae Neagu a transmis un comunicat de presa in care aduce aminte de masurile luate in conditiile vremurilor dificile, generate de pandemie, razboi si crize financiare."Traversam vremuri dificile, guvernate de pandemie, razboi si inevitabil de crize financiare, in care misiunea noastra, a celor aflati la putere, nu este doar de a conduce tara pe drumul cel bun, ci si de a fi alaturi de oamenii fara speranta.Si din pacate, nu sunt putini. Peste 3, 2 milioane dintre romani ... citeste toata stirea