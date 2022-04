ADVERTORIAL: PNL sprijina mediul de afaceri din Romania

Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca a prezentat luni, 11 aprilie 2022, un puternic pachet de masuri socio-economice intitulat "Sprijin pentru Romania", care are ca scop intarirea sustinerii mediului economic privat si protectiei sociale. Masurile din pachet vor veni in ajutorul mediului de afaceri, vor proteja locurile de munca, investitiile aflate in derulare si cetatenii vulnerabili, atat in fata crizei scumpirilor la energie si gaze, cat si in fata impactului economic al ... citeste toata stirea