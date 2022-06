Advertorial: RALUCA TURCAN: MASURA 4.1.1, SPRIJIN PENTRU MEDIUL DE AFACERI

Investitiile si mediul de afaceri reprezinta prioritati pentru PNL: la jumatatea acestei luni, Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca a aprobat OUG pentru acordarea de granturi pentru intreprinderile mici si mijlocii, in valoare de 400 milioane euro, prin Programul Operational Competitivitate, Masura 4.1.1 - "Investitii in activitati productive". Aceasta se va face in doua etape, astfel incat prima alocare este destinata refacerii capacitatilor de prestari servicii, iar a doua ... citeste toata stirea