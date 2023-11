Senatorul liberal Nicolae Neagu a transmis un comunicat de presa in care aduce informatii despre noua lege a pensiilor si bugetul de stat pe 2024. Redam comunicatul de presa:"In calitate de Presedinte al Comisiei de Buget- finante din Senat am sustinut noua lege a pensiilor publice in cadrul dezbaterilor din comisiile reunite de buget- finante si munca din Senat. In urma acestor dezbateri, noua lege a pensiilor a primit raportul de admitere favorabil. Noua lege a pensiilor, votata ulterior in ... citeste toata stirea