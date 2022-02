Aeroportul International Sibiu a semnat declaratia pentru reducerea la zero a emisiilor de carbon

Aeroportul International Sibiu s-a alaturat aeroporturilor din Europa care au semnat zilele trecute, la Bruxelles, "Declaratia de la Toulouse" in numar record, intarind angajamentul industriei aviatice pentru un viitor durabil prin reducerea la zero a emisiilor de carbon.Aeroportul din Sibiu este unul dintre cele doua aeroporturi din Romania care au aderat la semnarea acestui acord inovator. Semnarea "Declaratiei de la Toulouse" marcheaza un nou capitol in calatoria Europei spre indeplinirea ... citeste toata stirea