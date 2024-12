Aeroportul Sibiu a primit autorizatia de securitate la incendiu pentru proiectul de modernizare

Aeroportul International Sibiu a anuntat ca a obtinut autorizatia de securitate la incendiu, "un document esential care certifica siguranta si conformitatea lucrarilor realizate in cadrul proiectului de "Modernizare si dezvoltare a infrastructurii aeroportuare - Activitati economice". Autorizarea vine, spun reprezentantii AIS, "in continuarea unui alt moment deosebit de important: recertificarea ca aeroport international, confirmata in luna noiembrie 2024 de catre Ministerul Transporturilor si ... citește toată știrea