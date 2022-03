AFT aduce un ultim omagiu gl.(rtr.) prof. univ. dr. Neculai Stoina

"Cu profund regret in suflet, facem cunoscuta inrolarea in Armata Cerurilor a gl.(rtr.) prof.univ.dr. Neculai Stoina, ofiter de exceptie, comandant cu o mare forta morala, un model pentru multe generatii de elevi ti studenti militari.Gl.(rtr.) prof.univ.dr. Neculai Stoina a absolvit Scoala Militara Superioara de Ofiteri Activi "Nicolae Balcescu" din Sibiu in anul 1967, iar timp de patru decenii si-a intersectat destinul cu institutia noastra. Dupa absolvirea Scolii de Ofiteri a ramas la Sibiu, ... citeste toata stirea