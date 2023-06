In perioada 29-31 mai, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Italiei in Romania, Alfredo Durante Mangoni, a efectuat prima sa vizita oficiala in Sibiu. Excelenta Sa a fost insotit de o delegatie din care au facut parte: dr. Alice Rubini - Seful Biroului Economic-Comercial al Ambasadei, Dr. Laura Napolitano - Director IIC Bucuresti si Dr. Micaela Soldini - Director al Institutului pentru Comert Exterior.Dialogul culturii diplomaticeDelegatia a fost primita de reprezentatul Guvrenului ... citeste toata stirea