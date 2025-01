Agnita in fierbere: Sute de oameni cu bice in mana, pe strazile orasului

Duminica, 26 ianuarie, Agnita va gazdui un eveniment traditional asteptat de locuitori si vizitatori. "Fuga Lolelor" este un obicei stravechi ce aduce in prim-plan obiceiurile specifice zonei. Manifestarea va incepe la ora 10:00, iar participantii vor putea asista la un spectacol deosebit, in care locuitori imbracati in costume traditionale si masti, cunoscuti sub denumirea de "lole", vor defila pe strazile din Agnita cu fanfara, pocnete de bice si danganitul talangilor.Acest obicei este ... citește toată știrea