Agniteanul Sebastian Manole, campion national in proba de dresaj, alaturi de My Sunshine

Sebastian Manole a cucerit titlul de campion national in proba Ponei, la Campionatele Nationale de Dresaj, cea mai eleganta disciplina ecvestra, care este si disciplina olimpica. Alaturi de calul My Sunshine, tanarul sportiv din Agnita a obtinut si medalia de argint si totodata titlul de vicecampion national la categoria Copii, tot alaturi de My Sunshine.Copyright Facebook Schiau Gull Alin CiprianFinala Campionatelor Nationale de Dresaj au avut loc in perioada 10-13 octombrie, la Vectra ... citește toată știrea