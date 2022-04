Agresor cautat de Politie, desi au aparut imagini cu el pe Facebook: "M-a lovit cu piciorul in fata si in burta"

Un sibian este cautat de Politie de aproximativ o saptamana fiindca a lovit intr-un mijloc de transport in comun un calator, nemultumit ca acesta urmarea postarile pe o aplicatie si i s-a parut ca sonorul ar fi prea tare. Un tanar de 19 ani din Sibiu, Andrei O., s-a trezit luat la bataie in timp ce era in autobuz.Un calator care s-a aratat deranjat de faptul ca baiatul urmarea clipuri pe TikTok, i-a cerut sa reduca volumul sonorului, iar cand i s-a replicat ca este dat la minimum, calatorul ... citeste toata stirea