Ai venit aici mai inainte de vreme ca sa ne chinuiesti? (Matei 8. 28-34)

Nu este doar reactia diavolilor in tinutul Gadarenilor. Pare ca este intrebarea tuturor celor care sunt deranjati de Dumnezeu. Care ies din cand in cand din morminte sa ne mai sperie cu ce si cum trebuie inteles din nebunia lumii pe care tot ei o provoaca: Ai venit aici mai inainte de vreme ca sa ne chinuiesti? (Matei 6.29 b). care incearca sa ne dovedeasca mai mereu ca sunt asezati intr-o ordine morala si logica dinainte de a exista Dumnezeu. Incapatanat, diavolul minte. Nu. Hristos in raport ... citeste toata stirea