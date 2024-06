AJOFM Sibiu cere absolventilor din promotia 2024 sa se inregistreze in evidentele institutiei

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu anunta absolventii de invatamant din promotia 2024 ca sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de serviciile prevazute de lege cu scopul integrarii pe piata muncii.Cei care se inregistreaza ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca, aflati in evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in raza carora isi au domiciliul, beneficiaza de servicii gratuite de informare si consiliere ... citește toată știrea