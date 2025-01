Al treilea deces cauzat de gripa in judetul Sibiu: un barbat de 51 de ani, nevaccinat

DSP Sibiu a anuntat marti al treilea deces cauzat de gripa in judetul Sibiu. Este vorba despre un barbat de 51 de ani, confirmat cu virus gripal A, care nu era vaccinat cu vaccin antigripal."Cea de-a treia saptamana a anului, marcheaza cresteri ale numarului de imbolnaviri la toate cele trei categorii de afectiuni monitorizate in cadrul sistemului de supraveghere - IACRS, pneumonii, gripa, astfel:Avem 2614 IACRS (cu 901 mai multe), 634 pneumonii (cu 226 mai multe) si un plus de 117 cazuri ... citește toată știrea