"Albinele - rolul lor in biodiversitate si sanatate" la Muzeul ASTRA

In acest sfarsit de saptamana si saptamana urmatoare (24 - 28 octombrie), Muzeul ASTRA organizeaza atelierul educational ",Albinele - rolul lor in biodiversitate si sanatate."In perioada 22 - 28 octombrie 2022, in cadrul programului "Muzeul se prezinta", Muzeul ASTRA organizeaza un atelier educational-apicol, care are ca tema albinele si functiile acestora in cadrul stupului. De asemenea, aici vor fi oferite vizitatorilor detalii despre procesul polenizarii, legatura dintre albine si flori, ... citeste toata stirea