Alcoolemie record, in Sibiu: peste 4,70 g/l alcool pur in sange. Soferul a fost retinut

Luni, 30 mai, politistii din Cisnadie - Sibiu au retinut un barbat de 37 de ani sub acuzatia de conducere sub influenta alcoolului. El a fost gasit aproape in coma alcoolica, desi abia trecuse de miezul zilei. Un dosar penal a fost deschis de politistii orasului Cisnadie, Sibiu, dupa ce un sofer a fost oprit in trafic duminica, dupa-amiaza, 29 mai, in jurul orei 13:00, pe strada Sibiului. In urma testarii cu aparatul etilotest a reiesit o concentratie de 2,26 mg/l alcool pur in aerul expirat. ... citeste toata stirea