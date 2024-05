Alcoolul la volan a facut (sa se aplice) legea pe drumurile din judet

IPJ Sibiu informeata ca in weekendul ce a trecut politistii sibieni au constatat zece infractiuni la regimul circulatiei, au retinut 27 de permise de conducere, au retras 21 de certificate de inmatriculare si au aplicat peste 600 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 190.000 de lei. Cele mai multe infractiuni constatate au fost cele de conducere sub influenta alcoolului.Pe 25 mai, in jurul orei 2.30, in Slimnic, politistii Sectiei de Politie Rurala Selimbar au oprit pentru control un ... citește toată știrea