Alcoolul la volan si violenta domestica, "vedetele" weekend-ului

Weekend-ul care a trecut a fost unul plin pentru politistii sibieni care au intervenit la 198 de evenimente, dintre care 150 sesizate prin apel 112."In urma actiunilor desfasurate, au fost constatate 35 de infractiuni, dintre care 16 contra persoanei, 2 contra patrimoniului, 10 la regimul rutier si 7 alte infractiuni. Au fost aplicate 510 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 295.000 de lei. In perioada mentionata, s-a intervenit in 23 de cazuri de violenta domestica, cele mai multe ... citește toată știrea