ALEGERILE PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI DIN ANUL 2024 - INFORMAEsII GENERALE

DATE GENERALE* Presedintele Romaniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.* Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi valabil exprimate ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.* In cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit aceasta majoritate, se organizeaza al doilea tur de scrutin, intre primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. ... citește toată știrea