Alertele cu bomba continua in Capitala. In sectorul 1 din Bucuresti a fost anuntata o amenintare cu bomba la mall-ul din Baneasa."La fata locului s-a deplasat echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii (SRI) si se aplica masurile de interventie standard in colaborare cu Politia Romana", informeaza SRI.Cu siguranta, politistii vor cauta sa identifice cat mai repede persoana care a ... citeste toata stirea