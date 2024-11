Alesii locali ai orasului Avrig vor avea legitimatii si insigne noi

Odata cu formarea noului consiliu local si inceperea activitatii, alesii locali ai Avrigului isi vor putea dovedi calitatea si prin legitimatia speciala si semnul distinctiv pe care acestia le pot detine asupra lor.Modelele noilor legitimatii si semne distinctive ce atesta calitatea de ales local al orasului Avrig au fost aprobate in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Avrig ce s-a desfasurat in ultima zi a lunii octombrie si conform explicatiilor oferite in cadrul dezbaterilor pe ... citește toată știrea