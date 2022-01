Alesii locali avrigeni sunt convocati pentru prima sedinta ordinara a anului

Cetatenii interesati de activitatea Consiliului Local al orasului Avrig vor avea posibilitatea de a urmari prima sedinta ordinara din acest an a acestui organism in timp real, accesand canalul de youtube al Primariei Avrig, luni, 31 ianuarie, incepand cu ora 15. Intalnirea alesilor locali avrigeni se va desfasura in sistem online, pe o plaftorma specializata in organizarea si transmiterea de videoconferinte.Printre proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi propusa pentru aceasta ... citeste toata stirea