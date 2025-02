Alexandru Hanea este noul director al Clubului Sportiv Universitar dupa ce a trecut cu brio concursul organizat de Universitatea "Lucian Blaga". Hanea a fost singurul candidat la functia suprema a "vulturilor", obtinand 91 de puncte la proba scrisa si maximum (100 de puncte) in urma interviului. Hanea va conduce astfel destinele "galben-albastrilor" vreme de patru ani, pana in 2029, conform site-ului ULBS.Alexandru Hanea a fost administratorul grupelor de copii si juniori ale CSU Sibiu in ... citește toată știrea