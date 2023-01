Alexandru Rafila: "Epidemia de gripa se va incheia in doua saptamani"

Dupa aproape o luna in care numarul cazurilor de gripa a fost foarte mare si multi romani au murit din cauza complicatiilor, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca epidemia este pe final si in luna februarie se va termina."Epidemia de gripa se va incheia in doua-trei saptamani, numarul cazurilor de gripa si viroza fiind in scadere", a declarat ministrul Rafila.Doar in ultima saptamana numarul cazurilor de gripa si viroze a scazut cu 25%. Astfel, in ultima saptamana au fost 100. ... citeste toata stirea