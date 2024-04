"Alinator si vesnic, frumosul in spatiul romanesc" De la poarta pan' la prag

Arie in care fiecare poate intelege atat de bine cat de mult inseamna sa fie la el acasa, curtea unei locuinte le-a fost dintotdeauna romanilor lumea in care au putut povesti singuri cu Dumnezeu, in care s-au considerat protejati in lupta cu toate napastele ce au venit peste ei si in care din generatie in generatie s-au straduit sa creasca pruncii in spiritul vechilor traditii si percepte crestine cu care "s-au pomenit". Mai mare sau mai mica ca intindere, suprafata curtii - a proprietatii de ... citește toată știrea