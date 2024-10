Alte sapte localitati din judet au primit recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor

Sapte localitati din Marginime si Valea Secaselor au primit in aceste zile pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor.Pubele si containere au capacitati de 120 l, 240 l, 1,1 mc si 3 mc si sunt destinate colectarii selective a materialelor biodegradabile si deseurilor textile, plastic - metal, hartie - carton si sticla.Distribuirea recipientelor in localitatile judetului va continua pana la sfarsitul lunii noiembrie, in cadrul proiectului derulat de Consiliul Judetean Sibiu urmand a fi ... citește toată știrea