Am promis, ne tinem de cuvant: Vom avea ambulante noi la Medias si la Sibiu!

In Nordul judetului nu am avut niciodata ambulanta de tip C, cu dotari specifice terapiei intensive si medic. Acum vom avea!La Serviciul de Ambulanta Sibiu, vom avea in dotare o ambulanta de tip B nou-nouta!Deputatul Bogdan Trif si senatorul Claudiu Muresan au depus un amendament la proiectul Legii Bugetului de stat prin care au solicitat si obtinut suplimentarea bugetului cu 1.400.000 de lei, bani necesari achizitiei celor doua ambulante speciale pentru Serviciul Judetean de Ambulanta ... citește toată știrea