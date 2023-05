In timpul deplasarii spre UPU Sibiu, o ambulanta SAJ, a fost implicata intr-un accident rutier, joi seara. Doua echipaje SMURD au intervenit la fata locului.Pacientul din ambulanta, un barbat in varsta de 36 de an, a fost preluat de echipajul SMURD si transportat la UPU Sibiu.O femeie, soferita autoturismului, in varsta de 39 de ani, a fost ranita usor, a primit ingrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind transportata la UPU Sibiu.Politistii Biroului Rutier Sibiu au facut primele ... citeste toata stirea