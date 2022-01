Amenintare cu bomba pe o strada din Sibiu

In urma unui apel la 112, toate fortele de ordine din Sibiu au intrat in alerta din cauza posibilitatii amplasarii unei bombe pe o strada din Sibiu. Incidentul a pus pe jar toate autoritatile, la fata locului deplasandu-se politisti din cadrul mai multor compartimente, pirotehnisti ai SRI, precum si un caine antrenat special pentru astfel de interventii. "In urma unui apel 112 prin care un cetatean afirma ca pe Strada 9 Mai, din municipiul Sibiu, ar fi amplasata o bomba, Inspectoratul de ... citeste toata stirea