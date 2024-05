Amenzi de 495.000 lei, date de politistii sibieni, in minivacanta de Pasti

Minivacanta de 1 Mai si Pasti a fost una relativ linistita in Sibiu, nefiind inregistrate probleme mari. Cu toate acestea, au fost aplicate mai multe sanctiuni contraventionale, in special de politistii de la "Rutiera", in valoare totala de 495.000 lei. In cele 6 zile, politistii sibienii au retinut 110 permise de conducere si 65 de certificate de inmatriculare."In perioada 1 - 6 mai, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu s-au desfasurat 72 de actiuni punctuale, politistii ... citește toată știrea