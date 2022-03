Amenzi de aproape 200.000 de lei dupa noaptea in care s-a cumparat combustibil in tomberoane si saci

Reprezentantii ISU Sibiu au facut zeci de controale la statiile de carburanti din judetul Sibiu si au aplicat amenzi in valoare de aproape 200.000 de lei dupa seara de 9 martie, cand mai multe persoane au alimentat in recipiente neomologate (bidoane/butoaie din plastic, damigene, pubele, saci din plastic etc.).Specialistii Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru" au desfasurat 39 de controale in perioada 10-15 martie 2022."Au fost ... citeste toata stirea