Amenzi de peste 200.000 lei, date in Sibiu, mai multor firme de constructii

In perioada 05.10-07.10.2022 in cadrul Campaniei Nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor - cod CAEN 41,42, 43,I.T.M. Sibiu a efectuat 35 de controale ce au vizat unitati din judetul Sibiu. In urma controalelor efectuate s-au constatat deficiente, pentru care s-au aplicat 26 de sanctiuni, din care 15 avertismente si 11 amenzi contraventionale in valoare totala de 203.800 lei si au fost dispuse 38 de ... citeste toata stirea