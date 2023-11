Politistii sibieni au fost cu ochii in patru pe soselele din Sibiu in timpul weekendului, continuand actiunile de crestere a gradului de siguranta in trafic.In urma activitatilor desfasurate au fost constatate 15 infractiuni la regimul rutier. De asemenea, au fost retinute 21 de permise de conducere, au fost retrase 35 de certificate de inmatriculare si s-au aplicat 730 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 218.000 de lei.Astfel, sambata, in jurul orei 12.30, in municipiul Sibiu, in ... citeste toata stirea