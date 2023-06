Politistii Biroului Protectia Fondului Forestier si Piscicol din cadrul IPJ Sibiu au desfasurat luni si marti o ampla actiune de control al circulatiei materialelor lemnoase, in vederea combaterii ilegalitatilor din domeniul silvic, in zona localitatilor Gura Raului, Rau Sadului si Jina (Valea Frumoasei).Astfel, in urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca mai multe persoane fizice, dar si juridice, din judetul Sibiu ... citeste toata stirea