In perioada 20 - 22 octombrie, politistii sibieni au constatat 12 infractiuni la regimul rutier. De asemenea, au fost retinute 30 de permise de conducere, au fost retrase 40 de certificate de inmatriculare si s-au aplicat 745 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 173.000 de lei.Vineri, in jurul orei 14.00, pe DN 1, in timp ce conducea un autoturism spre Brasov, in zona localitatii Vestem, un brasovean in varsta de 54 de ani nu s-a asigurat la schimbarea benzii de deplasare si a acrosat ... citeste toata stirea