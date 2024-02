ANCA SIRGHIE - OMAGIU OCTOGENAREI PLINE DE VITALITATE

Ioan Gligor STOPITADoamna profesor ANCA SIRGHIE a implinit, pe 9 februarie 2024, 80 de ani de viata si, dupa spusele dansei, 51 de ani de activitate didactica si 53 de munca trudnica de scriitor. Impresionant! Rar mi-a fost dat sa vad si sa descoper o fiinta mai plina de viata, de abnegatie in tot ce intreprinde, de forta si cerbicia pe care o are sa duca la bun sfarsit un lucru inceput. Daca azi e la Sibiu, maine, sa nu te miri ca e in Bucuresti, Iasi, Rm. Valcea, Cluj sau Timisoara, dar e ... citește toată știrea