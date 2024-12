Andre Rieu si orchestra "Johann Strauss", in concert la Biblioteca ASTRA

Atmosfera de sarbatoare incepe sa se simta tot mai mult in oras. Biblioteca ASTRA ii invita pe sibieni la un concert de Craciun in interpretarea unuia dintre cei mai cunoscuti violonisti si dirijor olandez Andre Rieu si a orchestrei sale "Johann Strauss"."Luni, 16 decembrie, de la ora 16:00, Compartimentul Arte (et.2) va invita la vizionarea unui concert de Craciun in interpretarea ... citește toată știrea