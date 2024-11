Andreea Francu, candidat PSD Sibiu la Senatul Romaniei

Andreea Francu, candidata la Senat, din partea PSD Sibiu, crede ca nordul judetului Sibiu are un potential imens, dar multi tineri simt ca nu au optiuni si sunt nevoiti sa plece in cautarea unui viitor mai bun. Considera ca aceasta situatie poate fi schimbata printr-un plan concret si sustenabil, menit sa aduca dezvoltare reala si oportunitati atractive in regiune. Obiectivul ei este sa construiasca un mediu in care tinerii sa poata avea cariere solide, sa se simta valorizati si sa fie motivati ... citește toată știrea