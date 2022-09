Anexe de locuit din Talmaciu, facute scrum dupa un incendiu puternic. Cinci persoane evacuate

Cinci persoane, intre care patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu care a avut loc in timpul noptii de sambata spre duminica in Talmaciu.Potrivit reprezentantilor ISU Sibiu, incendiul s-a produs cu putin timp inainte de miezul noptii, sambata, pe strada Nicolae Balcescu din orasul Talmaciu, la niste anexe locuite. La fata locului pompierii s-au mobilizat cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic. De asemenea la fata locului au ... citeste toata stirea