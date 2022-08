Angajatii din Sibiu au intre cele mai mari salarii din tara

Companiile din Bucuresti, Cluj, Sibiu si Timis isi platesc cel mai bine angajatii, astfel ca acestea ocupa primele locuri in clasamentul judetelor cu cele mai mari salarii medii nete in luna mai a acestui an. Situatia este transmisa de Institutul National de Statistica (INS).Salariile din Bucuresti au depasit 1.000 de euro, iar cele din Cluj se apropie si ele de aceasta valoare, scriu jurnalistii de la Ziarul Financiar. Astfel, angajatii din Bucuresti aveau salarii medii nete de circa 5.090 ... citeste toata stirea