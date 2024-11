"Anii Drumetiei": De pe Via Transilvanica direct intr-o camara cu de toate plus un concert de orga

Iubitorii ecoturismului sunt provocati sa ia parte la o tripla bucurie: drumetie, degustare de bucate locale si recital de muzica. Toate acestea vor fi posibile in decursul a doar cateva ore, multumita unui eveniment pe care "Anii Drumetiei" in organizeaza sambata, 23 noiembrie."Calatorului ii sade bine cu drumul", zice o vorba din batrani, iar daca se refera la zona Mediasului, atunci "Via Transilvanica" este destinatia potrivita pentru cei care doresc sa se bucure de natura. "Vom parcurge ... citește toată știrea