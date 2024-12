Anii Drumetiei intra in cel de-al cincilea an de existenta

Sfarsitul lui 2024 aduce o veste buna pentru iubitorii ecoturismului: Programul "Anii Drumetiei" va continua si in 2025.Reuniti in sedinta extraordinara, consilierii judeteni au aprobat luni, 30 decembrie ac, fondurile necesare functionarii celui mai amplu program de ecoturism derulat de catre o administratie publica din Romania.Astfel, pe cei peste 800 de kilometri de trasee din muntii Fagaras, Lotru si Cindrel vor continua sa fie organizate drumetii ghidate, veritabile evadari in aer ... citește toată știrea