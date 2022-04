"Anii Drumetiei". Peste 400 de kilometri de trasee montane vor fi reamenajati in acest an

Odata cu venirea primaverii au fost demarate lucrarile de refacere a infrastructurii de drumetie, in cel de-al doilea an de implementare a Programului "Anii Drumetiei". Lucrarile vizeaza amenajarea traseelor montane pe o lungime totala de 409 kilometri si se vor intinde pe o perioada de opt luni calendaristice, in intervalul aprilie - noiembrie 2022.Ca parte a strategiei asumata de catre Consiliul Judetean Sibiu, de reabilitare a infrastructurii de drumetie si de promovare a ecoturismului in ... citeste toata stirea