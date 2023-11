Unii ar crede ca nu exista nici o legatura intre Evanghelia Duminicii care a trecut- a Invierii fiicei lui Iar- si a Duminicii acesteia, intitulata a Bogatului nemilostiv si sarmanului Lazar (Luca 16.19-31). Integrarea lor in tonalitatea liturgica a timpului pregatitor al Postului Nasterii Domnului Iisus Hristos, modul in care se leaga una de alta ne este propus de ceea ce Parintele Ilie Moldovan spunea a fi "integrarea liturgica". Referindu-se la modul in care, revin, pericopele evanghelice se ... citeste toata stirea