Ansamblul Folcloric "Comorile Arpasului" a sarbatorit aniversarea celor 15 ani de activitate

Aproape ca nu exista familie in comuna Arpasu de Jos sa nu aiba sau sa fi avut, in ultimii 15 ani, un reprezentant in componenta Ansamblului Folcloric "Comorile Arpasului", grupare ce a devenit un adevarat reper cultural al comunitatii locale. Zilele trecute, in pragul marii sarbatori a Nasterii Domnului, "Comorile Arpasului" a implinit 15 ani de activitate, iar frumoasa aniversare a fost marcata prin doua spectacole extraordinare daruite intregii comunitati. Cum era si normal, alaturi de ... citește toată știrea