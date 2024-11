ANSVSA: regmelentari privint taiatul porcului si pesta porcina

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu avertizeaza eprsoanele care taie porci in aceasta perioada ca, desi in cursul anului 2024, numarul de focare de pesta porcina africana a fost in scadere comparativ cu anii precedenti, "confirmarea si evolutia in acest an a Pestei Porcine Africane la un numar insemnat de porci domestici crescuti la o ferma comerciala, impune avertizarea din nou a publicului larg cu privire la evolutia acestei boli si a masurilor de prevenire si ... citește toată știrea