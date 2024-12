Anul 2025 aduce trafic fluidizat catre si dinspre statele ce apartin spatiului Schengen

Incepand cu prima zi a anului 2025, traficul rutier desfasurat in zona punctelor de trecere ale frontierei Romaniei cu statele din spatiul de libera circulatie (Schengen), ar trebui sa se desfasoare in conditii mult mai bune, aici fiind aplicate noi reguli de functionare ale activitatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dupa ce Romania a fost admisa in spatiul Schengen.Responsabilii administratorului infrastructurii rutiere din tara noastra informeaza, ... citește toată știrea