Anul Nou, la biserica, in locul unde "timpul se intalneste cu vesnicia"

Dupa doi ani in care am avut ba decalari (ca in 2020, cand slujba de Anul Nou a avut loc seara, imediat dupa Vecernie, ca sa se respecte interdictiile de circulatie pretextate de pandemie, ba "derogari", ca in 2021, cand s-a tinut, dar cu impresia ca se face o mare favoare, ca ei, credinciosii, "au voie", iata ca acum, la cumpana dintre 2022 si 2023, a fost prima oara, dupa doi ani, cand "Revelionul la biserica" s-a desfasurat 100% liber, fara nicio restrictie sau "recomandari" de diverse ... citeste toata stirea