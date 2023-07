Apa potabila consumata de sibieni este mai scumpa de la inceputul lunii iulie. Conducerea Apa Canal Sibiu S.A. a explicat si care sunt motivele care au generat majorarile tarifare."Dupa cum este cunoscut, incepand cu luna ianuarie 2021, Apa Canal Sibiu S.A. deruleaza un program de investitii majore, in cadrul "Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov in perioada 2014 -2020", proiect finantat prin Contractul de finantare nr. 445/06.01. ... citeste toata stirea